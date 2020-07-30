一家勁惜食　細So負責「包底」

前DJ細So（蘇耀宗）跟KOL太太陳穎楠（阿Wing）及其兩個兒子Jack和Max為慈善機構拍攝宣傳短片，宣揚剩食零浪費的理念，細So表示參與這個計劃是最有意義的親子活動：「畀兩個小朋友知道社會上有需要幫助嘅人，都係喺我哋能力範圍內能夠幫助到嘅，從小培養呢種助人嘅價值觀。」

當日阿Wing、五歲大仔Jack與兩歲細仔Max早在食物總部候命，將收集到的食材進行加工，廚藝了得的阿Wing更大展身手，細So和兩個小朋友則分工合作，從旁協助清洗與處理食材。轉眼間，剩食已化為膳餐，由細So一家四口隨即與工作人員送到柴灣浸信會社會服務處 ，一家人幫忙分配膳餐外，大仔Jack主動捧着膳餐派發給有需要的人士享用。

拍攝期間，阿Wing更大爆老公是剩食達人，會「包底」小朋友食剩的食物，她說：「細So本來係素食為主，幾年前佢因為唔想浪費兩個小朋友嘅剩菜，所以又開始食肉，依家小朋友長大咗，就轉番素食為主。」突然離開工作近20年的地方，細So覺得他的安全感不是來自收入，而是來自家人是否覺得安全：「能安撫佢哋就代表我都喺安全區，我一直都係斜槓族，除咗以前收入穩定嘅電台工作外，仲有其他創作，例如舞台劇演員、編劇、導演，又做演唱會創作、監製與配音，喺仍有創作嘅工作下經濟仍然負擔到，我可以發掘更多可能性。」