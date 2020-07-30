自揭三大缺點！鄭欣宜食油泡蝦爆喊

由導演彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》請來鄭欣宜（Joyce）打頭陣擔任嘉賓，公認廚藝了得的欣宜被即席炮製中式甜品考起，她笑說：「我非常喜歡下廚，但我鑽研西餐，今日炮製菜式唔係西餐，所以我零概念。」

彭秀慧曾到欣宜家中品嘗餃子，大讚味道出色，欣宜指該款餃子是沈家的家傳之寶：「媽媽（沈殿霞）擅長烹調，但因工作忙碌好少親自下廚。有一段故事，大概一年前，我邀請幾位朋友返屋企食飯，我請工人姐姐幫手諗啲菜式，佢話『煮你媽媽嘅油泡蝦』，佢竟然識用媽媽嘅煮法去煮油泡蝦，味道仲一模一樣，當我一食就喊出嚟。細個時冇想過去學點煮，反而去學西餐，因為家人不識做甜品。」

欣宜還在節目中分享了自己三個缺點，包括性格很急、身長腳短及經常質疑自己。由於性格很急，容易發自己脾氣，但大家卻誤以為她向別人發脾氣。欣宜透露曾被彭秀慧問她：「Joyce究竟你的腰部在喺邊？究竟你對腳生咗去邊？」

因經常質疑自己，欣宜會有莫明的恐懼：「或者好多人認為欣宜唔覺得自己唔靚？但我喺台上唱歌時，會覺得自己唱歌唔及其他人、又或者唔夠人哋吸引，所以要有自信嘅第一步，就係要欺騙自己去喜歡自己。」

談及獨居，欣宜說：「當覺得每件事都要靠自己撐起嚟，要自己保護自己，就會好容易覺得孤單，但係我知道自己唔係，我覺得上天對我很公平，在我人生中攞走我一啲嘢，但係佢畀番好多嘢我。」