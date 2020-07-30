新派吸塵機　功能大檢閱

吸塵機坊間選擇五花八門，最近更有多個牌子同時推出新型號，今次就搵來當中三部，睇睇它們各自有咩賣點！

高CP值簡約設計

不少吸塵機愛向D牌致敬，小米去年就出過一部米家無線吸塵器，話咁快又有新型號，而且開售價比上代更平，繼續主打高性價比。新機型號為1C，沿用一體化簡約設計，並內置壁掛式充電架，將充電與收納二合一。它內置每分鐘10萬轉的高速無刷摩打，吸入功率提升至120AW，帶來20kPa吸力，可輕鬆吸除灰塵毛髮。針對吸塵機經常出現的二次污染問題，它特設5重過濾系統，可攔截小至0.3μm顆粒物，過濾效率高達99.97%，加上多錐旋風分離系統能夠分離物質微粒，讓濾網不易堵塞，長期維持良好吸力。

新式吸塵機都有大量配件，它亦唔例外，不但設有大直徑吸地刷，還配備高速電動除蟎除塵床刷、二合一除塵毛刷及二合一縫隙清潔吸頭，其中床刷可深入床褥深層纖維，吸走寢具、梳化、布面座椅上99%的塵蟎，減低此等致敏原對家人的影響。其他賣點還包括一鍵倒塵、可水洗濾芯等，美中不足是無得換電，但考慮到續航力長達60分鐘，除非屋企成幾千呎，否則正常香港家居都夠用了！

超長氣一機三用

Triflex HX1來自德國高級家電品牌Miele，最大賣點是主機可以調校位置，置於頂部時變成掛牆式，方便清潔天花角落和家具下方；放於靠近地面會變成座地式，吸地面時的重力大大減少；若把主機拆出來則變成手提式，以便更容易清理梳化或床鋪上的灰塵碎屑。它的電池由德國電池生產商VARTA提供，經測試經過400次充電後仍能保持8成狀態，每次充電可提供60分鐘清潔時間，Pro版更含有額外電池，延長清潔時間達致120分鐘，完全為大屋而設！內置的三重過濾設計能鎖住99.999%的微塵及致敏原，「Pro」型號的吸頭前方還設有BrilliantLight照明燈，令暗角的毛髮及塵埃無所遁形。惟留意此機定價最高，售價由五千元至八千元左右不等，可能超出很多人心中預算。

掃拖抹同步推行

F801仿生型地板清潔機由創科廠商HIZERO開發，可以「一次過」掃地、拖地、抹地，用戶毋須吸完先拖，將打掃時間大幅壓縮。它內含60多項專利，最特別是「固液廢物自動分離」技術，把污水及污物分開不同隔層，方便清理，而且使用時自動同步清潔，毋須人手清洗滾筒，懶人至啱！另外，此機可安全使用多種消毒清潔液，包括1:99稀釋漂白水，更可配合專門清潔劑對付頑固污垢。官方指1公升水就可清潔1,000平方呎的地方，而且運行聲響少於65db，比常規吸塵器安靜70％，只不過它沒有任何特別吸頭加裝，又沒有手提部分，清潔高處死角或窿窿罅罅可能會較辛苦。