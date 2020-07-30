【恨拍床上戲】趕走JW？吳業坤嗌感愕然

藝人吳業坤到電視城出席劇集《殺手》宣傳，講到台上他笑住投訴劇中冇床上戲，他笑言：「作為演員咩都要嘗試吓。（未拍過床上戲？）傳統嗰啲未拍過，哈哈。」問到想床上戲對手是誰？他環顧一周後抵死笑言：「揀唔落手，邊個都好，但可以新潮啲。」講到黎耀祥話想拍續集，他大表贊成，笑言：「好喎！結局留有好多謎底，其實可以講多啲我就好，可以整個我嘅外傳。」

提到他入新唱片公司不久，JW昨日就宣布離巢，問到可是趕走對方？他坦言：「我都幾突然、愕然，佢喺度大家就開心啲，可以多啲火花，但希望就算唔同公司都好，大家都可以繼續合作，好難得大家係朋友又零緋聞，冇顧忌。（佢因為你而走？）梗係唔會，我邊會動搖到佢嘅心。」他又謂當初入新公司有問JW意見，笑言：「但佢又冇講自己會走。」問到可知對方新去向？他就謂：「唔知呀，問佢都唔會同我講。（你又話係好朋友？）好朋友都有底線㗎嘛，哈哈。」問到對方可是要結婚而離巢？他笑言：「我唔知喎，希望佢結婚會派帖畀我啦，但佢結唔結都好，都會祝福佢有幸福嘅將來。」

而講到緋聞舊愛Aka上載嘴巴傷痕圖，他表示有問候對方：「但佢需要時間康復，祝福佢，依家唔可以探望，見佢都正能量，依家最緊要精神上支持。」