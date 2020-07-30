退役製片爆影壇秘聞　發哥教徐錦江點樣唔出軌

前電影製片李愛林亮相倪詩蓓主持的電台訪問節目，大爆與巨星合作的趣事。

於1994年，周潤發、梁家輝和徐錦江主演的電影《賭神2》中，鏡頭背後笑料百出。李愛林指周潤發未埋位休息時，突然眼定定望住她雙腿說：「除咗你對鞋同襪，我需要你雙腳板。」她解釋：「因為當時發哥鑽研腳底按摩，影帝出聲話要練習腳底按摩，點敢唔畀，即使痛到標眼淚都死忍。點知呢個時候，梁家輝摸住個頭行過嚟，佢話頭好痛，正當我想問佢要唔要頭痛藥嘅時候，家輝話原來最近買咗架mini cooper（小房車），因為太太鍾意，點知太太話要載家輝出西貢外景，家輝成六呎高坐喺架車入面，一路行個頭就一路撞上車頂，由巿區撞到入西貢，唔頭痛就有鬼啦！」

在周潤發繼續為她按腳之際，輪到徐錦江走過來，那時徐錦江剛新婚，所以就想向周潤發請教，因經常出外拍戲而老婆不在身邊，如何警惕自己不會出軌？發哥指如果老婆不在身邊，出埠開工會把結婚照戴在身上，徐錦江聽十分聽教！

徐錦江在下一次北上拍電影《刀劍笑》時，李愛林要到他房間處理一些工務，推門發現徐錦江帶了一張好像皮篋般大小的結婚相來，李愛林問徐錦江為何帶這麼大的結婚相？徐錦江說：「為咗警惕自己，放喺房正中間，行到邊度老婆都啤住我，咁實唔會行差踏錯啦！」