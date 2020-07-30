英國藝術家聯名　塗鴉變裝話咁易

近年各大高級時裝品牌為求突破固有形象，紛紛想盡辦法為品牌回春，簡單快捷又有效的方法就係邀請當下最人氣的藝術家聯名合作，由這些「客席設計師」將其藝術視野展現於系列之上，為經典單品帶來全新形象，最重要當然是勾起大家沉靜已久的購買欲。當中意大利高級品牌代表FENDI就最積極與藝術連線，自2018年開始已經馬不停蹄找來世界各地最人氣的新世代街頭藝術家合作，為季度系列的男女裝服飾、經典手袋甚至羅馬總部注入藝術色彩。

繼早前FENDI與Joshua Vides合作的聯名系列登場後，是次品牌就再度與英國藝術家兼插畫師MR.DOODLE（原名Sam Cox）合作，由他用標誌性黑色粗線筆觸重新演繹成衣系列及皮具系列。當中多款男裝連帽衞衣及運動外套運都用上黑色作主打，與MR.DOODLE所創作的塗鴉圖案造出拼接效果；而女裝上衣主要以白色作主調，除了玩味塗鴉圖案外，更加入紅色心心圖案及黃色「FF」標誌展現出繽紛活力。

手袋皮具方面，包括女裝Peekaboo Iconic、Mini Peekaboo Iconic、Nano Baguette及男裝Peekaboo X-Lite Fit等多個袋款，亦同樣將辨識度極高的塗鴉圖案配襯到袋面及內層，為大家見慣見熟的經典手袋帶來滿載街頭藝術味道的全新形象。