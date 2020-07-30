肺炎致命打擊！楊受成呼籲業主減租共度時艱

新冠肺炎疫情肆虐，令電影業面臨前所未見的困境，電影票房更暴跌9成，香港戲院商會呼籲戲院業主減租救亡！英皇院線老闆楊受成接受東網獨家訪問，直言戲院月蝕「天文數字」，發出呼籲希望戲院業主可以減租，否則有停業可能！

香港戲院商會今日向全港戲院業主發出公開信，指疫情下票房暴跌9成，戲院商無法生存，呼籲業主於戲院此最困難時期取消底租，改以按租戶營業額收取租金，以紓緩業界在租金上的壓力。

英皇院線老闆楊受成今日指出，戲院業正處於極低迷的時間，經營相當困難：「首先片源係一個好大問題，因為疫情關係，依家好多電影都停咗製作，就算影院日後可以開番，可以播嘅電影，最多捱到明年二至三月，甚至乎一至二月，尚有其他不明朗因素，如目前中美打緊貿易戰，究竟之後美國片喺大陸上映情況會點，暫時冇人知，冇大陸市場，相信香港都冇得上。」

楊受成透露戲院經營舉步維艱，每月都要面對極大開支，一些旺區的戲院租金動輒600萬以上，還未計人工雜費，過去大半年，為配合政府的防疫措施，戲院基本上不能正常運作，現時更處於停業零收入的狀態，戲院的經營難上加難。

問及於疫情期間蝕了多少錢？他苦笑表示：「真係唔好意思講，天文數字！（希望業主提供乜嘢幫助？）依家好多業主都會有減租，但減嘅幅度都幫唔到大家走出呢個困局，因為依家情況真係好嚴峻，票房跌咗9成，希望業主可以取消底租，用票房營業額收提成租金，一齊共度時艱！如果戲院做唔住，香港人最基本嘅娛樂睇戲都冇埋。」

月蝕「天文數字」，問楊受成有否作最壞打算？他無奈表示：「最壞打算係唔做，裝修、設備全部都唔要，冇辦法。」