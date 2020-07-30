爆太太有媽媽手！基仔夜班湊仔致內分泌失調

新手爸爸古巨基在「繽FUN Live」中跟兩位主播俞詠文及陳振安暢談半年的「宅爸」生活！基仔指目前疫情嚴峻，寄語大家為家人着想，要減少聚會、飯局及開Party，叫大家一齊加油！

基仔親揭半年未有踏出家門的生活如何度過，原來他是靠着網購過活，他又分享貼士教導大家如何處理網購的物品。基仔又爆太太Lorraine因為抱B關係，導致有媽媽手，但因疫情關係，寧願忍痛都不敢睇醫生！而基仔因負責通宵照顧BB，搞到日夜癲倒，搞到內分泌失調！談到湊BB的趣事，古太曾經在幫B仔換尿片時中獎「射中」。

基仔又有意幫囝囝Kuson寫一首單曲，由BB出世開始，基仔一直有幫囝囝拍記錄一切：「我想BB一歲前365記錄佢每日發生嘅事。」基仔有過百首金曲，但卻沒有試過播自己的歌曲給BB聽，透露只會播兒歌，而囝囝近期至愛的兒歌便是《Johny Johny Yes Papa》。講到Kuson在百幾日大時就會說「I Love You」，基仔笑言：「佢睇心情，有一輪講得多，有時會望窗諗嘢，呢一輪佢係咁哼一首歌，不停Papa Papa。」

節目尾聲，有「遊戲基」之稱的基仔與主持人大玩遊戲，連玩三個有關自己的遊戲，想不到連基仔本人都被考起！