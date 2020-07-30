疫情重創戲院業　任達華盼業主減租保本土影業

新冠肺炎打擊戲院業，對於戲院商會希望戲院業主共度時艱，取消底租，改以按租戶營業額收取租金，對此，影星任達華大表贊成，他謂：「我覺得係好嘅，除咗戲院減租，出面嘅大上市公司舖租都可以減租一段時間，大家共渡難關，一齊去抗疫，令大家可以重新出發，再繼續努力。如果商舖一齊減租，希望做生意朋友可以重新出發，重新開始。」

衛詩雅亦表贊同：「因為疫情令好多行業都受到影響，戲院業亦都面臨緊好嚴峻嘅考驗，希望大家可以快啲達成共識，疫情快啲過。」而陳家樂坦言今次疫情對電影業真係一個大考驗，「依家好多外景好多措施要做，亦好多製作要暫時停工，要等疫情好轉先重回軌道拍攝，而戲院係我哋成個工業電影重要的一環，冇咗戲院作品都冇渠道，希望業主如果有辦法同戲院協商到共度時艱，希望大家可以傾到個方法保住香港電影業。」 羅仲謙則表示：「呢個疫情，令到成個電影業界都好艱難，大家面對呢個環境，希望業主都可以幫忙，大家一齊共渡難關。」

至於作為新一代演員的鄧月萍謂：「見到依家電影業情況真係覺得好心痛！香港有好多傑出嘅導演、編劇、演員，真係好希望電影可以不斷拍落去，希望喺呢個時間，大家都可以共同時艱，等疫情一過，可以重新開始。」