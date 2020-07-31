網購要留神！江嘉敏被騙3,000銀　蔡嘉欣買錯花園地氈

近年興起網購，加上疫情下大家都足不出戶，相信網購已經成為大家日常生活嘅指定動作。不過唔知大家有冇試過一啲網購嘅失敗經驗呢？有冇試過寄錯地址？又或者商品與實物不符呢嘅情況呢？今次齊齊睇吓藝人們有咩經歷啦！

江嘉敏話：「記得一次上網買咗件連身泳衣，係T恤款，下面係泳褲，點知泳褲個位調轉咗、打側咗着唔到，有諗過剪開上衣同泳褲，但唔OK嘅。」佢又自爆試過畀人走數：「最近上網買口罩、洗手液等防疫用品，交換晒電話約交收，點知後尾佢叫我去第二間買，話冇貨畀我，之後就唔見咗人，但錢又收咗！（蝕咗幾錢？）都多呀，3,000蚊。（有冇報警？）冇呀，頭一星期有keep住搵佢，但佢唔覆我，我可以做嘅就係叫身邊朋友唔好搵佢買，我用3千幾蚊保護大家，哈哈。（下次小心啲？）我會留意多啲人哋留言先再決定買唔買，網購睇人評論好重要。」

蔡嘉欣話：「我喺網上買過張地，睇圖以為係細細張放到屋企門口墊，點知送到嚟發現係勁大張嘅花園氈，好似成道門咁大，最後屋企真係冇位擺就轉贈咗畀朋友。不過其實今次失敗係我自己問題，因為我冇睇清楚尺寸，白白浪費咗三百幾蚊！」

衛志豪話：「網購可以話係有喜有悲，我好少網購，有次忍唔住買個電話套，我好鍾意個品牌，同埋個質地，香港冇得買。撳個制好容易，收錢好快 ，但話明要3個月送貨，由佢啦，但我等咗5、6個月都冇，搵佢公司同email都冇回覆，以為係網上騙案，點知等到第8、9個月先送嚟，為咗呢個套我唔換電話！」

阮兒話：「我網購試過貨不對辦，買個滑板，送到嚟係好細塊，好似模型咁，之前買時又冇得睇售後評語，簡直係呃人，我用咗800幾蚊買個滑板模型呀…又冇得退，所以大家真係要睇清楚啲買家評語先好買！」

林雅詩話：「曾經喺外國嘅網站買咗兩條裙，都價值1,000港元左右，滿心歡喜，苦等咗兩個禮拜終於到貨，點知質素差到不得了，除咗佢嘅質料好薄之餘，摸落個質素就好似垃圾膠袋咁樣，點知我send email去投訴，佢完全唔肯換貨，最後我嬲得滯將兩條裙扔咗，因為根本着都着唔到！」

譚嘉儀話：「試過喺外國網訂啲衫，啲相影到model着到好靚，同埋價錢又唔係好貴，所以買嚟試吓，點知真係中招，因為質素同相差好遠，啲質地好薄，好似就咁一塊布咁，但退貨又十分麻煩，要自己畀寄費，又要幾多日內退，所以以後網購我會搵吓個網值唔值得信任，同睇啲人嘅comment先買。」