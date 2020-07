涉抄尊尼事務所洗手片　香港食安中心竟然咁答

日本尊尼事務所因新冠肺炎疫情在日本肆虐,於3月下旬在視頻平台舉行《Johnny's World Happy LIVE with YOU》演出,免費供大眾欣賞,中間穿插旗下藝人嵐、山下智久、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、King & Prince等十多個組合演出跳唱洗手舞的歌曲《Wash Your Hand》,呼籲歌迷在家防疫,並剪成多個版本在視頻平台播出成為話題。

有網民最近在香港食物安全中心的Facebook上,發現一個只有10秒、沒有聲音的宣傳動畫《Wash your hands Wash your hands》,當中背景及動畫人物的衣着顏色,竟跟尊尼事務所的《Wash Your Hand》極之相似,疑有抄襲之嫌。不少網民十分不滿,紛紛留言狂插:「抄到咁仲擺出嚟?」 、「你哋有冇向J(即尊尼事務所)申請版權呀!!! 」、「問都唔問就抄人哋,唔好以為抄國外就以為人哋唔知先得!!! 」、「我會send mail畀J家舉報你哋」、「香港政府識唔識尊重知識產權?」中心回應指動畫中的人物只是在cosplay,希望吸引更多人注意。