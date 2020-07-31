東方日報C1：陳自瑤墮電郵騙局遭黑客勒索

無綫現正播放電視劇《迷網》，當中反映不少騙徒於網上的欺騙個案，相當貼地。估不到今次無綫藝人陳自瑤墮網中招，其社交帳戶被盜用，甚至直播吸毒，更遭對方勒索500美元（約3,900港元）！帳戶累積了逾38萬的followers，她坦言為免縱容對方，不會付錢「贖回」帳戶，更承認自己太大意，呼籲大家小心！

藝人陳自瑤（Yoyo）墮入網絡圈套，被黑客盜用其社交戶口，更遭對方勒索金錢，對方更表明是以此手法賺錢，黑客除了更換了帳戶頭像、逐一刪除Yoyo帳戶內的照片外，更離譜到公然在其帳戶開直播吸毒，相當大膽。為免騙徒以其戶口再作不法用途，Yoyo昨日凌晨於另一社交平台公開此事，並上載與黑客對話的截圖，火速留言謂：「緊急通知想告訴大家，今晚我的instagram被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口，我的戶口已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何不當的事，請小心，那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！我正在找方法處理！」

一定唔會畀錢

Yoyo昨日凌晨接受訪問時表示，黑客正於其帳戶開Live吸毒，她說：「佢hack咗我account之後，有齊晒我所有資料，相、電話、電郵，佢應該係之前假扮社交網人員send咗email畀我，叫我撳入條link重新認證個帳號，咁我就信咗！我依家諗番就覺得唔係，佢要我喺24小時內撳條link，如果唔係就close個account，咁我就梗係撳啦！可能就因為咁攞晒我啲資料！」Yoyo坦言已看不到自己的帳戶，但有朋友看到並通知她：「有朋友睇到佢（黑客）直播咗2分鐘，應該有300幾人睇咗個直播，佢仲不停刪走我啲相。」不消幾分鐘，對方已將其帳戶的相片全部刪走，相當快手。她說：「我想藉今次提醒大家要小心啲，我諗唔淨止我有呢啲情況發生，我唔會畀錢佢囉！因為呢啲人應該係冇錢，靠做呢啲衰嘢去勒索人哋，見你肯畀，有一次就會有第二次，同埋我朋友sent短訊問呢個人，佢話可以用錢買走我個帳戶，佢話個帳戶對佢唔重要，因為手頭上有好多帳戶。」

王浩信知老婆出事

Yoyo的帳戶累積了共38萬多的followers，昨日她再次受訪，問到情況有何進展？她表示已以正規程序傳了電郵到社交網一方，希望可以取回帳戶，她說：「我通知佢哋戶口被盜用咗，依家等緊回覆，今次覺得自己大意，有時就係有咁啱得咁蹺，我啱啱申請Ig個藍tick，佢又咁啱前兩日sent嘢叫我認證，就係時間啱啱好，咁就中咗招！」而王浩信被問到太太遭黑客入侵帳號及勒索金錢時，他表示知道Yoyo已Sent了電郵到社交網官方，現正等待處理及回覆！

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