生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 應及早糾正悲觀思想，凡事要向好的方面想，這樣人生會活得更有意義。

牛：→ 和伴侶一起多年，互相了解，愛情感覺好像淡了，但有一家人的感覺。

虎：★ 到郊外吸口新鮮空氣，煩惱事就能容易解決。紅色能幫助你的運勢提升。

兔：↑ 約三五知己到健身室做運動，使你心情放鬆，再來一個按摩，疲勞盡消。

龍：→ 工作會出現困難，只要小心處理，可得貴人扶持，事情亦得以順利解決。

蛇：↓ 是日沖煞，吃喝玩樂的日子使身心疲倦，趁下今天假期，就不要出外了。

馬：→ 人心難測，不知是敵是友的情況下應小心言行，亂說話的後果可大可小。

羊：↑ 你的新創意令到各界都非常賞識。和家人的關係能得到更和諧的發展。

猴：↓ 終日因些微小故而擠在家人與愛侶之間，使你進退兩難，左右為難。

雞：→ 兄弟姊妹間發生摩擦，正所謂家和萬事興，宜互相忍讓才能提升運勢。

狗：→ 這天宜注意家人的健康，尤以年老的長者，更加不可掉以輕心呢。

豬：→ 收到情人送來小禮物，使你心情愉快，在家中吃燭光晚餐感溫馨浪漫。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌