池田依來沙與網紅築豪華愛巢　展半同居生活

24歲日本女星池田依來沙是公認的才女，既是時尚雜誌的專屬模特兒，又是人氣演員，曾在恐怖片《貞子：咒殺KOL》擔任女主角，最近更演而優則導拍首部導演作品《夏季來時》。她戀情不多，於2016年12月被爆與星二代演員村上虹郎拍拖，原來最近已覓得新歡，男方是人氣網紅佐藤寬太，雜誌更踢爆兩人正半同居。

7月中旬，雜誌拍到池田由男方的寓所出來，到健身中心做Gym一粒鐘，之後再返男友寓所，該住宅每月租金為150萬至350萬日圓（11萬至25.8萬港元），是兩人的豪華愛巢。池田的新男友來頭不少，是二人網紅組合水溜Bond的26歲成員佐藤寬太，與拍檔富永知義專門拍攝城市傳說，於視頻平台的頻道擁有435萬訂戶，總點擊約32億，估計月入超過500萬日圓（36.9萬港元）。

據知池田與男友是去年合作電影《貞子：咒殺KOL》而擦出愛火花，而戀情亦相當公開，經常幫對方拍片，又一起同朋友吃飯，朋友之間都知道兩人拍拖。 記者趁佐藤寬太周末晚上完成拍攝，追問是否同池田拍拖，不過佐藤寬太不肯透露，只說對方是個很認真的人。