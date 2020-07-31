白羊：事業運轉佳，但思路較難集中，其實求職、轉職及謀事等機遇不乏，宜一鼓作氣。

金牛：個人經濟或正處於變動時期，但人緣較佳，合作及人際關係較佳，有助招引機遇。

雙子：人氣及社交運略為不穩，但情緒及家庭運佳，若遇上人事問題，將有助小事化無。

巨蟹：精神士氣較強，即使偶有人事及感情問題，保持正面多溝通、多交流，將可過度。

獅子：社交運雖好，但職場人事變動或會較頻，求職、轉職或謀事等，別過於倚賴引介。

處女：士氣及鬥志較盛，但事業運稍遜，開單、簽約，或求職、轉職等，多予耐性為佳。

天秤：感情關係或會略為不穩，就學業、宗教、旅遊、移民及嗜好等話題，別過於肉緊。

天蠍：精神較佳，已婚或同居朋友較能享受夫妻生活，宜善用公餘多交流，以增進情誼。

人馬：戀愛及家庭運稍佳，與身邊人關係將較平穩，但偏桃花較強，宜多加自律勿貪歡。

山羊：情緒及體能稍遜，對工作的投入感或會略為偏低，別對自己苛刻，讓心靈休息下。

水瓶：人緣及桃花運較佳，但投入感一般，單身朋友的新戀情發展需予耐性，宜放鬆。

雙魚：人氣及情緒回穩，但家庭及個人開支或會較大，量入為出多節約，有助維持穩定。