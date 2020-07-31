MV拍足24小時！安心亞挑戰「窒息性舞蹈」崩潰爆喊

台灣「宅男女神」安心亞在新歌《愛得起》中挑戰出道以來最難「窒息性舞蹈」，長達一分鐘超有氧激舞無法喘息，讓她忍不住偷哭，MV連拍24小時，她苦笑：「4天要學2支舞已經很辛苦，真的沒想過MV更操，有一度覺得自己支撐不住了，又不希望情緒影響工作人員，就躲進片場小房間偷偷哭了一下。」

她透露過去並不擅長舞蹈，每一次練舞都是巨大的挑戰，壓力好大，事前老師就警告她「這會是一首高難度的舞曲」，就連跟老師上課時，都跳到眼淚幾度差點奪眶而出。為了表現融合wave、有氧和街舞的激烈連續舞步，她開拍前每天健身、跑步三小時鍛鍊體能，一度還練到自律神經失調、筋膜緊繃、發炎，加上肌力失衡導致關節壓迫、不穩定，沒想到現場一跳，才知道事前準備還是完全不夠。

MV中她飾演帥氣的賽車手，更是「掌握鑰匙的女神」，但事實上只有自排波駕照的她，她笑說：「自己開車技術不錯，但第一次握着千萬跑車的方向盤，感受車體超低底盤，還是驚呼連連。」當她遇上棍波跑車當場傻眼，只能照着導演指示「裝帥」：「叫我轉方向盤就轉，排檔打到底就打到底，還有人幫我踩離合器和推車，我只要用眼神就能開車，哈哈！」

她的專輯強調新時代女力的概念，只要懂得愛自己、主動出擊就不難，她說：「感情大家都說應該要男生主動告白，但當你真的很喜歡對方，覺得對方值得你愛的話，女生勇敢告白又有何不可。」在愛情的競技場上她覺得女生不是弱者，只要有自信，不必男生保護、女生也可以為了所愛的人擋子彈。為襯托「女神」氣場，拍攝現場準備了6台頂級跑車，價值超過幾千萬港元，攝影團隊一度打趣：「比起藝人安全保險，更希望可以保車險，就怕哪台車有個刮痕，無法交代。」