【特約報道】「鬼食泥」聽得多，食泥減肥法又有沒有聽過？澳洲有研究指出，泥土有助阻隔人體吸收脂肪，止肥吃不胖！

一項澳洲南澳大學（University of South Australia）發表的研究，將老鼠分成兩組，一組老鼠服食含有奧利司他（Orlistat）成分的減肥藥，另一組則服食含有蒙脫石（Smectite Powder，一種具有很強吸附性的礦物）的泥土。兩週後，結果發現吃下泥土的老鼠，比服食減肥藥的老鼠體重明顯減輕。研究指出，含有蒙脫石的泥土有效覆蓋脂肪，阻隔吸收，並將脂肪排出體外。

食泥或者有助減肥，不過食泥減肥法仍在研究初段，千萬別亂試，否則危害健康。

其實市面上很多甲殼素產品，已有真人數據證實有效阻隔油脂吸收。甲殼素產品種類繁多，主要分為膠囊、丸粒和粉劑，當中我最建議飲用粉劑。膠囊和丸粒表面積小，吸水或吸油不易；相反粉劑在加水稀釋後，複合微細分子成分讓表面積倍增，油脂包覆力更高。每次外食應酬前我必喝一包吸油寶，就能品嘗美食又不怕胖。

除了靠外在產品幫手，調理內在、增強消化分解脂肪也很重要。肝臟分泌的膽汁，功能是消化脂肪。當脂肪進到腸內，膽囊會收縮並將膽汁排出來。但肝虛人士的膽汁分泌不足，最直接就是導致消化不良、代謝轉化減慢；而且五臟相生，肝過勞虛弱，心脾肺腎也會受到波及，整體氣血循環代謝也受到影響。脂肪無法消化，容易引致大肚腩，也引起大便長期不正常。肝好，膽汁分泌充足，才能快速將脂肪消化應用，才能瘦得好。

中醫認為五臟對應五色，肝臟對應綠色食物，多吃綠葉蔬菜可解毒、降肝火、除燥熱；中醫亦有以形補形之說，間中吃小量豬肝能達到補血強肝的功效。夏天也應喝足料五花茶，清熱、降肝火，即能疏肝解鬱、調和氣血、廢水消散。再配合能疏通肝膽經的按摩療程，止肥降脂效果相得益彰。

阻隔油脂吸收、促進消化油脂，都只是止肥。少食、多運動，才是真正吃不胖的健康減肥方法。

消脂吸油寶：金針菇萃取+甲殼素成分能包裹油脂，阻隔吸收，再將油脂粒通通排走。一包有齊減油、止肥、燒脂、排毒，四大功效。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。