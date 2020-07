VMA提名公布　GaGa與Ariana九項提名威盡

年度樂壇盛事、MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)將於下月30日舉行,而提名名單已公布。今年,美國兩大天后Ariana Grande和Lady GaGa各獲9項最多提名暫先領先!

二人憑住首度合唱的歌曲《Rain On Me》角逐多項大獎包括年度MV、年度合唱等,而Ariana更憑與天王Justin Bieber合唱的歌曲《Stuck with U》再獲提名年度合唱,實行叫兩飛!至於GaGa亦提名年度歌手與Justin Bieber、The Weeknd以及Post Malone等紅歌手爭獎!

僅次於兩大天后就係新上位歌手Billie Eilish和The Weeknd,二人各獲6項提名。至於近期新出碟的美國天后Taylor Swift亦獲5項提名。而近年多次在VMA爭獎的韓國天團BTS(防彈少年團),今年亦獲最佳流行音樂MV、最佳K-Pop、最佳舞蹈編排三獎提名。

今年新增兩獎包括最佳家中MV以及最佳隔離演出。其中Ariana Grande與 Justin Bieber在家中拍攝的MV《Stuck with U》亦獲提名最佳家中MV,至於最佳隔離演出提名方面就有GaGa發起的群星抗疫騷《One World: Together At Home》中唱《Smile》時的演出。