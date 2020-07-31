【營事檔案】低脂番茄燴肉丸　滿足食欲

某傢俬店的肉丸相當聞名，但現在要在家自煮，正好一顯身手了。（作者提供）

很多人都喜愛吃肉丸，因為它充滿肉汁，令人垂涎三尺。我們平日在餐廳吃的肉丸，雖然看似乾身，但為了保留口感，許多時會在製作時選用半肥瘦肉，而且搭配較高脂和濃味的醬汁。今次這個食譜將肉丸改成低脂版本，可以滿足大家的食欲，也可以食得健康。

自製醬汁 鈉與糖也較低

今次的番茄肉丸在醬汁上是用了較低脂的配方，比傳統做法減少了油量，只用茄膏、番茄蓉和洋葱調味，比起茄汁和現成番茄醬，這個自製醬汁的鈉和糖分量相對較低，更加健康。酸甜美味的番茄醬，便已經足夠令肉丸變得美味了。

醬汁的主要食材是番茄，眾所周知是一款既便宜同時熱量又低又富有營養的食物。番茄具有豐富的鉀質、胡蘿蔔素和維他命C，同時亦富含茄紅素。茄紅素其實是類胡蘿蔔素的一種，和維他命C、胡蘿蔔素一樣，都具有抗氧化功能，所以進食番茄對於增強免疫力有幫助。研究指出茄紅素能夠減低心臟病和前列腺癌的風險。而鉀質則可以幫助穩定血壓和去水腫。

選購肉類 注意白色部分

這個食譜除了可以用豬肉來製成肉丸外，亦可以用牛肉或是雞肉來代替免治豬肉。不過在購買時要留意，可選購白色部分較少的肉類，因為那大多數都是飽和脂肪。日常飲食控制飽和脂肪攝取，可以有利控制膽固醇水平。

【低脂番茄燴肉丸】

肉丸材料：

免治豬肉 200克

洋葱 半個

香草 少許

茄膏 一湯匙

醬汁：

番茄蓉 200克

洋葱 半個

香草 少許

調味料：

黑胡椒粉 1茶匙

鹽 1茶匙

做法：

1.將洋葱切成粒，備用。

2.將肉丸的材料混合，製成肉糰。

3.製成數個肉丸，約高爾夫球大小，備用。

4.製作醬汁：落少許油爆香洋葱。

5.加入番茄蓉、香草和100毫升水，加入調味料，加蓋煮約20分鐘。

6.加入肉丸，再加蓋煮約20分鐘，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。