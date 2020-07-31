IB攻略：IB學生未來就業重大改變

中美關係日益緊張，貿易戰甚至領事館撤離，對未來經濟都加添惡化因素。香港家長更擔心會否往後本地學制例如DSE不受認可，報讀大學時分數可能受不公平對待，紛紛轉投IB國際學校課程。

IB課程國際認可

無論是英國，美國，加拿大和澳洲等極受港人歡迎的地方，均有IB課程，就算學生在香港就讀IB課程，未來移民或轉校銜接課程上相對簡單，因為全世界統一。例如英國有英國高考制度，澳洲有HSC，加拿大又OSSD，全是當地不同的學制，如果學生讀的DSE可能要重新認識新學制，但是IB的分數可以直接報讀全世界任何一間頂尖學府，不用擔心去到新地方要適應新學制。

選科留意經濟制裁

學生開始考慮未來就業問題，因為港人BNO事宜，中國制裁英國，2022年開始從職業着手。所有英國大學建築或劃則師畢業，都不被香港認可，未來回港就業將會成為一大問題。所以學生最好先選定國家，再選職業取向。因爲如果學生鍾情建築系，但是沒有計劃在英國工作，又不能回港就業的我話，所有計劃將會化為烏有。所以筆者認為，先想定居國家，再選就讀職業。

未來職業大熱

因為肺炎關係，全球經濟萎縮，去全球化，重回本地化，不少零售國際企業都紛紛倒閉。未來的大方向，醫藥，科技，電子商務將會取代地產金融成為大熱。醫藥除了醫生護士人手不夠，亦都欠缺醫藥研發的公司，例如肺炎久久還未有疫苗，未來政府和各大巨頭必定會重金聘請醫藥人才研究各種疫苗，避免是次肺炎事件重演。科技如AI，自動化，無人科技和電子商務如 HKTV Mall電子平台。為減少人為錯誤和避免肺炎感染，Amazon已經不再使用人手收銀，全部電腦化。如果IB學生有意這些方向，可以考慮選取相關科目。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣