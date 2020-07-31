居家6步　深層清潔還原通透肌

「無事不出家門」才是抗疫的最佳方法！雖然美容院暫時去不了，但護膚卻是萬萬不能停。既然多了時間在家，不如自己動手從基本做起吧！要記住皮膚清潔不徹底，再好的護膚品都吸收不了。加上天天戴口罩，好容易焗出痘痘、暗粒，肌膚的清潔就更加重要。所以今天特別帶來居家深層清潔6招，好讓大家可以為肌膚大掃除兼「消消毒」！

第1步：熱毛巾敷面

在日常卸妝和用潔面產品清除表面污垢後，可馬上開始肌膚的深層清潔步驟。跟早前介紹過的熱敷法同理，先用40度左右的溫水弄熱毛巾，利用餘溫敷臉5分鐘，讓毛孔張開，便能讓躲起來的黑頭、粉刺和污垢更易被清除。

第2步：去角質

在皮膚表面有一層角質層，它可以起到保護皮膚和鎖水的功效。在正常情況下，角質層代謝的周期是28天，但年齡增長和不良生活作息，會令代謝變差，老化角質無法正常脫落。角質層過厚會令皮膚容易出油、吸收不了護膚品，甚至出現妝容不貼服的問題。所以這一步並不是人人都需要，而且頻率一個月一次即可。常見的去角質產品有磨砂膏、啫喱和凝膠等，通過打圈、揉搓的方式可將老化角質帶走，但建議大家根據膚質選擇相應的去角質產品。

第3步：厚敷清潔面膜

使用清潔面膜的重點在於不要心疼產品，薄薄的一層起不到吸出黑頭、粉刺的作用，所以一定要厚塗。而且敷的時間也不可以過長，大約8~10分鐘即可，如果時間過長，變乾反而會適得其反。

第4步：加水乳化、清洗

在洗走清潔面膜之前，可以先用刮板刮走部分的清潔面膜，然後用手沾一些水，在臉上打圈，把剩餘的面膜乳化，順帶把毛孔的「臟東西」帶出來，最後才用清水洗乾淨。

第5步：用粉刺針刮走浮出的黑頭粉刺

洗走清潔面膜後，就用粉刺針把鼻子上浮出的黑頭粉刺刮走。

第6步：收縮毛孔和補濕

最後一步敷上有收縮毛孔功效的化妝水或面膜，將毛孔收細，然後塗上補濕產品為肌膚補充水分。建議一周一至兩次進行這套皮膚深層清潔法，但敏感肌則須減少至一個月一至兩次，要持之以恒才能保持肌膚清透。