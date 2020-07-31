好煮意：Fusion三文魚炒麵

一個人食，麵條似乎是最方便，吃厭了湯麵，網友liliforberg就教大家炒一個中泰風格的三文魚炒麵。三文魚切件後，唔用鹽和胡椒調味，改用泰式甜辣醬和豉油來烤焗，出來的味道，和平時吃截然不同，微辣辛香。

炒麵配料主要為不同的蔬菜，有質感的西蘭花莖、爽口白菜和紅蘿蔔等，加入蒜蓉、辣椒爆炒外，還有魚露、五香粉等，令層次更加豐富。最後加入麵條和香料拌勻，放入烤三文魚件便完成。麵條和蔬菜入口惹味，配上重口味的三文魚，混合中泰風格，惹味得多。

材料：

三文魚 4件

泰式甜辣醬 適量

豉油 適量

辣椒塊 1條

蒜蓉 適量

西蘭花莖 適量

薑粉 1茶匙

葱粒 適量

蘑菇片 適量

蘿蔔條 適量

胡椒 少許

魚露 1茶匙

白菜 少許

青檸汁 1個

黑胡椒 少許

腰果 少許

羅勒碎 少許

芫荽碎 少許

熟麵條 適量

麻油 適量

五香粉 1茶匙

做法：

1.三文魚加甜速醬和豉油醃，攝氏200度焗20分鐘。

2.鑊加麻油，倒入辣椒、蒜蓉、西蘭花莖炒香。

3.加入薑粉、五香粉、葱粒、蘑菇、紅蘿蔔和胡椒炒勻。

4.加魚露、豉油、白菜炒軟。

5.加青檸汁、黑胡椒、2湯匙甜辣醬、腰果炒勻。

6.加羅勒、芫荽和麵條拌勻，上桌後放入三文魚便成。