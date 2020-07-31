冇通知確診人數？新城被批欠透明度：了解同事憂慮

新城電台執行總監程凱欣及一名營業部員工上星期確診後，昨日再有一名嘉賓主持Raymond確診，據知對方於本月21日正是跟程凱欣一齊做錄音節目。有指新城前後已有7人確診，但有員工批評公司欠缺透明度，從未公布過誰是確診者，卻要求同事跟確診者接觸過要自行隔離3日，員工同時不滿電台冇對內通報最新情況，加上負責清潔的人員是外判的，最初得知清潔人員未有做檢測，令上班的員工憂憂心忡忡。

新城電台發言人回覆東網：「對於有關新城感染群組的報道，新城本身掌握資料如下，有2名員工確診及2名嘉賓主持確診，其中一名是藝人施匡翹，據知另有一名嘉賓主持初步確診。至於時裝設計師鄧達智先生則感染源頭不明。」

對員工的投訴，發言人續稱：「被確診感染的同事，內部通知人事部後，公司隨即發送電郵給各同事之外，每個部門主管會通知各部門同事，亦有透過視像溝通，進一步了解同事的關注及憂慮。此外，有關清潔姐姐測檢一事，當公司知道有確診者時，已第一時間通知外判清潔公司，並要求所有在新城工作的清潔員工必需立刻做測試。」