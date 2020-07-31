【移居英國】倫敦以外「曼徹斯特 VS 伯明翰」那個好住？

英國政府宣布，明年1月起持BNO香港人，可申請特別簽證留英，最長可逗留5年，之後可申請永久居留，住滿1年即可申請入藉，最正是BNO持有人的近親（包括未滿18歲子女）亦合資格，全部可工作或讀書，中小學可享免費教育，而且只要有BNO Staus（過期或遺失不需續領也可）便行，條件勁寬鬆，全家居英再不是夢。

不過英國生活開支不便宜，首都倫敦尤其高昂，但住鄉郊又太不方便，那英國二線城市又怎選擇？基本上最多人揀，就是曼徹斯特（Manchester）和伯明翰（Birmingham）。它們那一個才是英國的第二大城？又那一個較適宜居住？我們試從「生活」角度簡單比較下：

【風格】

曼徹斯特是世界第一座工業化城市，繁華蓬勃僅次倫敦，在近年英國民意調查中，更有30%人認為曼城是第二首都（選伯明翰只有20%）。曼城運動更是強盛，曼聯及曼城足球俱樂部、Lancashire Country板球俱樂部舉世知名，音樂廳、博物館、劇院及電影院亦應有盡有。

而伯明翰，論規模與人口都是英國第二大，今天亦是全國最大的購物中心，博物館與運河眾多，夜生活也多姿多采，每年的伯明翰爵士音樂節、交響音樂廳都有眾多知名音樂家的演奏，文化生活頗有品質。

【開支】

若從食、住、行3方面開支比較，曼城與伯明翰，在英國全國屬中游，租金價錢合理，住和交通開支也只及倫敦一半，若以中價餐廳比較，伯明翰更是最便宜城市之一，可見這兩座繁榮城市消費「性價比」都很高，硬要比較，曼城也只比伯明翰略貴一點，但留意是，兩市房價漲幅幾乎一致地高，若打算置業，最好趁英國豁免50萬英鎊以下物業免印花稅新措施之利，盡早入手。

【交通】

曼徹斯特和伯明翰，都交通發達，兩市市內交通配套都差不多，都有公共巴士、火車、有軌電車及的士，就是同樣沒有地鐵。不過論跟倫敦距離，曼城乘火車往倫敦須要3小時，但伯明翰就更近，只用1小時20分，預期在高速鐵路（HS2）2026年開通後，伯明翰往倫敦就更快更方便，每天往返倫敦上班就更輕鬆了。

【就業】

論就業率，曼城比伯明翰稍高，但注意是它仍低於國家平均水平。若拉闊點看經濟表現，伯明翰其實比曼城略好，但它人口也相對較多，僧多粥少下搵工自然較難，人才流失亦較嚴重。事實是伯明翰領取福利的人口亦高於國家平均水平2倍，可見當地搵食不易。不過搵工亦要考慮工種，曼城是創科中心，故此數碼創意媒體、Startup類型公司會較多，而伯明翰就以服務業為主，從事商業、旅遊業、服務業的會較易找到機會。

【就學】

就學而言，曼城與伯明翰條件也頗接近，例如英國私立大學BPP在兩地校區，提供的課程都以會計、ACCA與法律為主。不過論大學質量，伯明翰不但擁有6所大學，伯明翰大學更是英國第一所「紅磚大學」，2020《衞報》年排名更位居全英第16位，令伯明翰成為倫敦以外最大的高等教育中心。

小總結

整體印象，就是曼徹斯特較有活力，而伯明翰生活質素就略佔優。如搵食先行，曼城機遇會較多；但如打算只在二線城市生活或就學，伯明翰會是首選，往倫敦上班也是可以。兩市各有長短，大家可按自己情況考慮「落腳」點吧。