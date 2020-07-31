陳山聰囝囝滿月Warm爆影全家福

藝人陳山聰今個月月頭做爸爸，太太Apple為佢誕下囝囝陳霆軒（Jaco），估唔到Jaco咁快已經滿月，見佢哋一家三口着上親子裝影相，非常溫馨，而坐緊月嘅Apple望落氣色唔錯，精神好好！

Jaco影相時亦表情多多，不時「眼超超」，而陳山聰抱住Jaco亦父愛湧現，表現出慈父一面，佢喺社交網留言：「滿月霆軒#chan’sfamily #一家三口 #全家福 #ajboy #jaco #陳山窿2.0 #身體健康 #快高長大 #聰明伶俐 #頂天立地 #love #陳爸陳媽唔易做」

陳山聰接受東網訪問時，表示之後要忙於開工，所以趁今日囝囝滿月，一家人齊齊影靚靚家庭照，他謂：「BB件白色衫係袁偉豪好耐之前喺日本買，佢知我鍾意呢個品牌，之後我喺香港買埋畀自己同老婆，大家齊齊着，扮靚仔影吓相，我都有用碌柚葉同BB沖涼，希望佢身體健康、快高長大，同埋依家準備開始幫佢戒夜奶，希望戒得掂。」

山聰之前經常自己去街市買材料煲湯給太太，又幫BB沖涼，果然係廿四孝老公及爸爸，他謂：「我之前嗰幾日唔使開工，又停咗外景，所以由我去街市，陪月姐姐留喺屋企，但因為依家疫情關係，我唔想佢出街，太危險，我一個去就算嘞！佢就負責睇BB、照顧太太，石崇魚好好㗎，我有朋友做魚檔，佢每兩日就新鮮運畀我，我唔使出去買嘅，而阿仔其中一個契爺，都有買啲好大條嘅石崇魚畀我哋煲湯。」