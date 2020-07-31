整海南雞飯整到喊！陳欣妍變揀雞高手

ViuTv節目《辣伙頭》第一季成績理想，第二季全新玩法《辣伙頭‧開火》今個星期亦正式播出，上季成功打入總決賽的的陳欣妍（Shirley）今季繼續有份參與，首四集就要面對製作海南雞飯及梳乎厘班戟等難題，但因為發生突發問題而一度眼濕濕流淚，Shirley說：「記得第一集自己就被委派做隊長，心情好忐忑，因為覺得責任重大，自己無經驗、能力有限，惟有盡力。」

今次節目一眾參賽者要在短時間內學懂製作不同菜色，加上要挑選低成本食材，挑戰度十足，Shirley透露比賽前思考去哪買雞都想了很久：「我們去了很多雞檔，因為想便宜些，最後找到間願意便宜些，但就沒有送貨，惟有自己拿8隻雞拎去材料集合點。」她更笑言經過今次後自己已變成揀雞高手，又找了朋友學習海南雞飯的煮法，獲益良多：「今次拍完節目後知道自己的不足，同時好感謝一眾隊員郭奕芯、譚凱倫及楊天宇的互相支持。」

至於工作近況，Shirley表示未來會拍攝一套印度電影，但由於疫情關係，即使印度的拍攝隊伍來港後尚未能開工：「先前我已去了試造型穿着印度服飾，還要學習跳肚皮舞，希望觀眾會喜歡自己的新嘗試，現在惟有繼續耐心等候，希望疫情盡快退去。」