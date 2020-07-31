千禧經典「血管鞋」　人氣聯名強勢回歸

對於街頭文化發展同樣有着深遠影響及相當地位的Stussy及Nike，早於千禧年雙方已經攜手合作打造一款兩色的聯名鞋款Air Huarache LE，其後兩個品牌亦多次聯名並一直保持緊密關係至今20年。

繼早前推出Stussy x Nike Air Zoom Spiridon Caged 2後，今回就將矛頭指向另一對於2000年誕生的「血管鞋」Air Kukini，鞋身保留方便穿脫的襪套設計及鞋面經典的「血管」細節，但下半部分就換上2003年面世的Air Zoom Spiridon Caged 2鞋底設計，白色鞋身於鞋舌位置繡上黑色「Stussy」字樣，重新演繹成為Stussy x Nike Air Zoom Kukini。

除了推出聯名鞋款外，雙方亦同時設計了多款聯名服飾，採用紅黃黑三色配上輕巧尼龍物料打造，於正面及背面加入巨型「Stussy」字樣及Swoosh標誌，搶唔到對鞋，買番件衫都叫好過冇！