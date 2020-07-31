21歲内地網紅整容34次　豪擲700萬自訂勞斯萊斯

現年21歲嘅內地網紅韓安冉（Abby）自16歲開始整容，2015年參加綜藝節目《變形記》中豪言「活到老，整到老」一夜爆紅，社交網追蹤人數高達480萬粉絲，人氣高企。

Abby至今做過34次整容手術，早前佢喺網上分享近況，指自己已做第6次鼻收復，咩材料都試過，包括耳軟骨、肋骨、異體骨、鼻中隔，坦言：「做鼻子慢慢長路實在坎坷。之前做太多次，攣縮很厲害，而且皮膚沒甚麼張力導致朝天，鼻子很短，很多人說特別喜歡我這個鼻子。」佢仲上載咗整容前後對比圖，不過唔係位位網民都受落，有網友留言：「感覺還是原來的鼻子更自然，這個太網紅了吧。」、「天呀！不要再做了。」、「救命啊有鬼！」

除咗「網紅樣」，佢嘅私生活亦係網民焦點，佢同前夫短短三年內經歷結婚、離婚、復婚再離婚，二人仲育有一名女兒，不過依家Abby又有新男友，感情生活多姿多采。唔單止咁，Abby仲好識享受奢華生活，周遊列國、掃名牌包包呢啲基本嘢，前排仲去勞斯萊斯專門店自訂房車，豪言想買就買，真係有錢就是任性！