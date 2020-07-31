粉絲必買！《鬼滅之刃》聯名T-shirt好搶鏡

喜歡動漫圖案T-shirt的朋友要留意了，連鎖時裝品牌Uniqlo即將推出與《鬼滅之刃》聯名的UT系列T-shirt！《鬼》自 2016 年於日本集英社旗下的《週刊少年 Jump》雜誌首度亮相，其劇情與畫風受到粉絲喜愛，全球累計發行量高達 8,000 萬冊，因此吸引不少品牌合作推出產品。第一彈漫畫版《鬼滅之刃》UT 系列T-shirt預定8月7日於日本上市，共有8款男裝，每件都呈現漫畫裏的精彩畫面，售價990日圓。除了有人氣角色，還有如炭治郎的「日之呼吸．火之神神樂」招式場面，亦有將禰豆子「收藏」在袋中的粉紅Tee，及有重要反派角色鬼舞辻無慘。部分款式正面背面都印上圖案，讓人從後就能一眼認出鬼滅同好。另外，官方預告第二彈動畫版《鬼滅之刃》UT系列T-shirt 將於8月下旬上市，其中搶先曝光今年 10 月即將上映的電影劇場版《鬼滅之刃：無限列車篇》裏的重要角色，並會推出女裝及童裝，第二彈詳細資訊預定於8月17日公布。與此同時，《鬼》亦會跟另一時裝品牌GU合作於8月下旬推出服飾，同樣值得粉絲們期待。