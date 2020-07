近日網民發起支持女權嘅黑白相Challenge,唔少女星包括徐子淇、李嘉欣、吳雨霏等都有參與。藝人鄧麗欣(Stephy)獲好友區文詩tag邀請參加,佢上載着住黑色背心嘅「床照」,並留言:「Beauty begins the moment you decide to be yourself.

Be yourself. Be a beautiful women.」意思忠於自己,做一個美麗嘅女人,不過佢用錯「Women」眾數文法。

雖然係咁,但網友好受落紛紛畀like,連男友邱勝翊(王子)亦有留言:「哎唷!」仲加上得戚嘅表情圖案,公然打情罵俏,二人受疫情影響分隔兩地,但依然愛得甜蜜。有網友話王子呷醋,笑佢平時仲着得性感過Stephy:「你平日穿得比Stephy還露喔!你的寫真集有露點點喎。」