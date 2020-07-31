水族館大翻新　360度環迴睇水母

京都水族館是日本最大的內陸型水族館，最近剛完成落成以來的最大型翻新，增設超大型水母區，名為Jellyfish Wonder（クラゲワンダー），是之前4倍之大，展出約20種、數量多達5,000隻的水母，包括赤海月（Chrysaora Pacifica）、太平洋黃金水母（Chrysaora Fuscescens）等，數量是西日本最多，水母愛好者必定要到此一遊。亮點是環迴360度的全景水族箱GURURI，直徑約6.5米、高約2.4米，展示約1,500隻海月水母，只要穿過拱形入口，就可體驗被水母圍繞的感覺，並會襯以白、紅、黃、紫的燈光，感覺非常夢幻。另外更開設京都水母研究部，讓遊客近距離觀察飼育員每日研究水母的情景，並可向他們詢問問題，深入了解水母。此外為了慶祝新水母區落成，水族館推出了多款以水母為主題的精品及飲品，例如加入圓形啫喱、模仿水母形狀的飲品「水母梳打」，感覺透心涼。

京都水族館

地址：京都市下京區觀喜寺町35-1（梅小路公園內）

營業時間：9:30am~6:00pm

入場費：成人2,200日圓