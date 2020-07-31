﻿【美女饕廚】汕頭篇：厚螺扒及血鰻

今次介紹大家遊汕頭必吃的美食！

在汕頭帝豪酒店，必試入面中菜的荷葉蒸潮州翅，是酒家招牌菜之一，湯底用老雞、金華火腿、雞腳、鴨腳、五花腩、豬腳、排骨及豬皮一起去熬製半天而成，令湯汁濃稠起膠，味道厚重鮮濃、入口十分幼滑，而魚翅用上五羊翅背鰭，十分彈口並完全吸收了濃湯的精華，兩者融為一體，吃時還有陣陣荷葉香氣，分外清新雅意，相互在口中交纏餘韻，真的令人一試難忘！

之後便去了極具名氣的建業酒家吃白灼響螺，白灼是經典吃法，雖然做法多種多樣，除了灼之外，還有炒、爆、燉、焗、燒和炸，幾乎所有烹飪方法都適用，但要將響螺做成最好的菜餚，我會挑選這裏的做法─—白灼厚螺扒！這經典烹調法，首先要選用深海大響螺，先把螺頭螺尾和外層的硬皮切掉，再用平刀滾動法，片出來又大又厚，肉質肥美鮮嫩，以高湯灼至9成熟，再淋雞油封實螺汁，咬下去清爽甘甜，添少少蝦醬和芥末吃，令層次昇華，味道十分濃烈鮮香。

之後是野生血鰻，在香港比較難找到的食材，血鰻的數量很少，是鰻魚中的稀有珍品，其營養價值和稀有性也決定了它不菲的價格。血鰻肉質肥美細嫩，活性極強，聽説具有補氣養血、健胃明目、益脾壯身等特點，其最大特點就是多血，鰻肉呈血紅色，體滑無鱗，秋季最肥美。雖然樣子很醜，但十分美味！這裏的烹調方法是椒鹽和煲湯。椒鹽血鰻十分香脆可口，魚肉鮮嫩，中間帶有柔軟的細骨，成年人可以慢慢咀嚼吞下，但小朋友吃的時候要小心點。

而血鰻湯，簡單搭配五花腩、薑片和赤豆，血色素滲進湯汁，煮出來的湯色深濃，味道芳香，更能吃到血鰻原始的甘香鮮味；家人還笑説喝後立即有前所未有氣血滿滿的感覺呢！

饕廚貼士：屋企煮血鰻湯

做法非常簡單，而且老少皆宜。如果買不到血鰻，可以用黃鱔取代，兩者比較相似，將泡好的黑豆洗淨，血鰻或黃鱔去除內臟洗淨，用開水灼一下，然後一齊放入沙鍋內，加入陳皮、核桃和清水，先開大火煮沸，才改用細火煲2小時，加鹽和胡椒粉調味即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）