環境幾惡劣都要食！陳瀅張頴康墳場開餐勁驚

早前因全面禁堂食，令不少基層打工仔要在街邊、天橋底食飯，其實藝人拍外景開工時，別無選擇下也要在惡劣的環境用膳。

陳瀅說：「好記得有次拍民初劇，講我喺山頭落葬，四嶺無人，放飯時我自己擔張櫈仔食飯盒。講開真係有啲驚，因為墳場其實仲開放畀人拜山嘅，當時入黑碰巧又就嚟新年，所以我淨係想快快脆脆拍完返屋企，呢個係我最難忘嘅一次。」

張頴康說：「最難忘喺墳場食飯盒，個心都會有啲怯，坐底嘅時候，都會好似喺荒山野嶺小解咁，會講聲唔好意思，同埋，喺嗰度食飯最大一個特點，係好似好多人望住你食咁，真係會想快啲扒咗啖飯佢，然後繼續開工。」

張振朗說 ：「試過最惡劣嘅食飯環境係喺新疆拍《包青天再起風雲》，喺沙漠遇上沙塵暴，唔好話喺戶外，就算喺外景車上面食飯，唔止飯盒喺沙，眼耳口鼻都入晒沙，但係都冇辦法，有沙都要照食架喇，唔係喺沙漠就冇嘢食。」

譚俊彥說：「喺可以嘅情況下，即使拍戲都想同啲工作人員搵餐廳食，等佢哋涼吓冷氣，如果唔可以嘅話，就惟有坐上公司廿四座食飯，但都算幸福嘅，公司有安排。其實咁多年咩惡劣環境未見過吖，我依家都少喺街食嘢，一係就自備蘋果同乾糧，因為有時要搵廁所，都幾麻煩㗎。」

歌手J.Arie（雷深如）說：「老實講拍戲時都係喺街度食嘅，即使拍外景，演員都會有個休息地方，最少都有個帳篷換衫，入面可能會有個風扇仔，都應該有張櫈仔可以坐吓，算係有瓦遮頭，又或者有啲場景好細，如果又想坐低食飯，都會去樓梯間搵個位坐，如果喺荒郊野外拍MV，咁通常可以喺車上面食嘅。」她未試過在太惡劣環境下食飯，印象中最深刻一次在搭出來的廠景拍攝個半月，她就咳足個半月，因為個環境好多塵，她氣管又差，一路拍一路咳，大家放飯又圍埋一齊食，有時食兩啖又衝出去喪咳。