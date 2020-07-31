有代溝？Baby同吳宣儀歐陽娜娜埋唔到堆

內地經典綜藝節目《奔跑吧》收視一直高企，第八季剛剛拍畢，今次除了鄭愷、Angelababy坐陣外，還有新成員蔡徐坤、郭麒麟，當然最吸引的是今輯中，多了兩位青春、可愛的靚女歐陽娜娜及吳宣儀，娜娜今年20歲，音樂詣藝相當高，更是一名提大琴演奏家，至於25歲的吳宣儀是火箭少女101成員，活潑可愛，男粉絲甚多。

日前，眾人穿上水手服到青島拍攝，男的帥氣，女的清純可愛，只見兩位美少女吳宣儀、歐陽娜娜翹着手齊齊到達拍攝現場，儼如閨蜜，不過Baby則孤獨從後孤獨行，明顯埋唔到堆。

其實，現年32歲、已為人母的Baby向來都有不少男性忠實粉絲，雖然打扮看來她仍然少女，但隨着時日飛逝，肌膚方面起上很大變化，與兩位20頭的少女拍檔吳宣儀及歐陽娜娜站在身邊，真的對比太大，相形見絀。

有網民放大相片來看，未知是否最近忙闕工，Baby臉上的瑕疵全暴露出來，額頭爆瘡，臉上不少皺紋，笑時眼紋盡現，就連法令紋都出埋嚟，慘不忍睹，網民都大感錯愕，昔日的Baby已不在。

此外，之前內地廣電總局推出多項公告，針對天價片酬已有效治理，Baby、楊幂片酬已經不再是億億聲，Baby一套劇片酬減到1,000萬人民幣（約1,124萬港元），已低於二線明星身價。