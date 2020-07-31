無法原諒丈夫不忠！渡邊杏與東出昌大辦妥離婚手續

32歲日本男星東出昌大與34歲女星渡邊杏結婚5年半，本來是圈中模範夫妻，可惜東出年初被爆與女星唐田英里佳搞婚外情，導致婚姻破裂，兩夫妻分居半年，有雜誌爆料兩人已低調辦妥離婚手續，結束5年半婚姻，預計兩人稍後正式公布離婚消息。

東出昌大與渡邊杏於2013年因合作晨早劇《多謝款待》撻着，並於2015年結婚，婚後育有兩女一子。但年初東出被爆2017年拍攝電影《睡著吻別 醒來抱擁》時，趁老婆渡杏懷孕出軌，同跟戲中當時年僅19歲女星唐田英里佳搞未成年不倫戀，還背住老婆搞婚外情長達3年。最離譜是今年3月，他現身傳媒面前鞠躬道歉，被問到鍾意妻子還是小三？他竟然沉默了十數秒，然後表示不想再傷害妻子，不能夠多講。即是說鍾意小三多過老婆，難怪渡邊杏死心，決心跟他離婚。

兩人相熟的朋友向雜誌透露，渡邊杏性格強硬，是個對丈夫出軌一次也不能原諒的人。東出爆出不忠後，渡邊杏便決心離婚，朋友勸也勸不來。渡邊杏同東出分居，並要對方找律師辦離婚手續，東出曾想回家但被杏拒絕。