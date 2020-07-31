余思霆推出自家設計眼鏡　疫市帶挈化危為機

前華姐冠軍余思霆去年憑劇集《她。她。她的少女時代》入屋，成為「新一代咪神」，幕前事業順利之餘，原來她早於年前創立個人品牌的網店，以環保作概念，推出玻璃飲管「絕膠」，今年再接再厲與本地眼鏡品牌合作，推出多款眼鏡，更親自擔任設計師，於鏡框上作畫，發揮藝術才華！

環保題材

她透露品牌主要圍繞個人生活：「其實係想藉住呢個BB同大家分享我嘅生活，好似我鍾意潛水、好關心海洋生態，所以之前就推出玻璃飲管，為解決污染出一分力。至於眼鏡亦係我生活嘅一部分，我平時唔使上鏡都會戴住，而且我好鍾意打機，所以就諗到可以出埋抗藍光眼鏡，等打機時冇咁傷眼。」

「屋企人」身上搵靈感

提到設計意念，余思霆表示與愛貓Dora、寵物蛇「麵包」有關：「我嗰陣諗緊有咩可以代表自己，突然諗到同我最Close嘅就係我啲寵物，於是將佢哋一啲動作嘅姿態，化成簡單嘅圖案，畫喺鏡框上面。因為初初我一個人嚟到香港，Dora就係我唯一由台灣帶嚟嘅屋企人，嗰陣我喺香港冇其他親人，朋友又唔多，全靠佢哋陪住我，令我冇咁孤單。」

疫市帶挈生意

雖然撞正新冠肺炎疫情，但她坦言生意未受影響，反而市民戴上眼鏡及口罩防疫，更能帶旺生意。她續指未來有意推出更多不同類型的產品，又指若然品牌上了軌道，或會考慮開設實體店。