【最窮有錢人】「40億千金」蔡頌思120蚊捱1星期

早前退選港姐的「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）入行時曾被質疑靠關係上位，幸蘇玉華的一席話令她開竅，接受自己的背景。她自言小時候家教甚嚴且零用錢不多，經常被朋友笑她是最窮有錢人。

已故「海產大王」蔡繼有孫女蔡頌思曾一度羞於被人知道其身份，但現在面對「40億千金」的綽號已能坦然接受﹕「都幾好，令人易啲記得我，依家朋友都叫我做千金。」之前她參選港姐，可惜最終因合約問題沒有入選，原來Jocelyn因舞台劇及網大拍攝工作跟港姐合約有所牴觸，花了兩個月為參賽作準備，她坦言也大感可惜，寄望下年捲土重來。

Jocelyn小時候因性格怕醜而被母親強迫參加戲劇班，意外發掘她對舞台的興趣，亦令她變得開朗及主動，大學畢業後更放膽追夢，做全職演員。Jocelyn星運不俗，先後在舞台劇及電影跟蘇玉華與袁詠儀合作，但因背景而被質疑靠關係去獲取角色，令她情緒崩潰：「有日蘇玉華見我偷偷喊就安慰我，佢話導演揀得你一定有佢嘅原因，你就係你，唔可以滿足到每一個人，呢番說話啟發我好多，以前我會收收埋埋唔想畀人知我背景，但依家學懂接受。」

出身名門的Jocelyn自小家教嚴格，求學時家中禁睇電視、禁玩遊戲機、禁跟朋友出街、禁零食與有味飲料，而且零用錢不多，Jocelyn不得不省吃儉用﹕「我一星期包埋交通費只有120蚊零用錢，出入都係搭巴士、地鐵，朋友話我係最窮嘅有錢人。好多人都睇唔出我咁有錢，以為大家家境差不多。我全家人都好慳，咁都幾好，訓練到我拍戲就算冇人服待、食飯冇得揀，我都冇問題。」至於拍拖，雖然母親自小向Jocelyn灌輸要出來工作才可談戀愛的觀念，不過，Jocelyn考畢A level後就初戀，問到會否擔心男方因其背景而追求她？她說：「中學大家都好純粹，唔會睇背景，而且我細個零用錢咁少，冇人覺得我係有錢。」Jocelyn稱現時單身，擇偶條件首要愛錫她、有上進心及笑容好看的男生。