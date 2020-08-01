東方日報C1：古巨基定28日零確診出關寺廟靜修

已為人父的古巨基為了初生兒子，甘願困在家中超過半年，他以28日的安全期為指標，定下出關之日，屆時即去寺廟靜修，並親攜BB與「四大長老」聚天倫。

古巨基前晚現身「繽FUN Live」，是他升呢人父後首次接受傳媒的獨家直播訪問。面對第三波嚴峻疫情，為顧及初生囝囝Kuson的健康着想，基仔親證由今年2月1日開始，至今未踏出過家門半步！他說：「做咗爸爸媽媽之後，BB嘅安全係我哋最大嘅責任。」早前連續23日「本地零確診」，基仔本以為差不多可以出關，因為曾有醫生教授指如果連續28日都沒有新增個案，相對安全，故他一直以此為指標。

內分泌失調

問到若疫情過後，「出關」第一時間最想做甚麼？他說：「我會去慈山寺，以往我哋定期會去嗰度靜修一下，因為疫情已經好耐冇去，所以出關第一個地方想去呢度。」當然他亦會帶囝囝跟爺爺嫲嫲、公公婆婆見面：「喺閉關前同閉關後都見過一次，雖然日日都會同佢哋視像，但真係好耐冇面對面，所以到時一定會帶BB見吓長輩。」

基仔在直播中自爆老婆Lorraine因為湊B搞到有「媽媽手」，雙手痛到抱不起BB，而他因為負責「通宵更」照顧囝囝，日夜顛倒導致內分泌失調，面部頻頻生「粒粒」，但他倆都不敢出門睇醫生，因為不想帶病毒返家傳染BB！但基仔坦言不覺得是壓力：「Kuson一個笑容已令我哋紓緩。」作為新手父母，他覺得與太太是最佳拍檔，二人輪流餵奶、一齊換片及幫BB沖涼，他笑言有次古太幫BB換片時，忘記用毛巾遮住「何B仔」，結果被囝囝「斟茶」。

他計劃疫情過後，為BB創作一首單曲，記錄愛兒的成長，現時每日都有幫BB拍片：「我想喺BB一歲呢365日，每日記錄住佢發生嘅事。例如佢發夢會喊，我拍低咗好多，古太話佢大個睇番，幾年都睇唔晒，我寧願拍多咗都唔想錯過佢嘅Moment。」他樂意跟大家開心Share，但想等大家心情放鬆才分享這些生活小點滴。

屋企只播兒歌

擁有不少經典金曲的基仔，竟然從未播過自己的歌曲給囝囝聽，只會播放《Johny Johny Yes Papa》、《Baby Shark》等兒歌。早前親教BB講「I Love You」的他笑言：「睇心情，有一輪佢突然多嘢講，有時會望窗諗嘢，呢輪佢特別，會自己不停係咁噏Papa Papa ！」節目尾聲，有「遊戲基」之稱的他與主持人大玩遊戲，連玩三個有關他的「估估吓遊戲」，他竟然連番被考起！

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