同蘇皓兒拍戲有Feel　顧定軒做完運輸兵得個桔

藝人顧定軒（Zeno）首次參演無綫劇集，在《那些我愛過的人》入面飾演朱嘉炳，仲係做蘇皓兒（Chloe）隻「兵」﹗

問現實中有冇試過「當兵」？佢甜絲絲成個怕醜仔咁話曾經試過做「運輸兵」，但最後慘食檸檬︰「好記得嗰陣係小學五年級，每日都會送個女仔返屋企，佢屋企好近學校，一送就送咗兩、三個月，唔知點解同佢好傾得埋，送到去樓下都唔願走，會傾到天黑先返屋企，諗番起都真係唔知有咩可以傾到幾個鐘咁耐，哈哈﹗但當時又唔覺得要同佢表白，淨係個心有種好特別嘅感覺，點知有日佢同我講有心上人，之後就冇再送佢返屋企。」

Zeno自爆一直都以工作為重，就算想拍拖都冇對象︰「想揀圈外人，可以過啲簡單嘅生活，咩都唔使諗，抽離一吓工作圈子，平時個人係一個宅男，可以喺屋企煲足一日劇，想搵到個可以陪自己做無聊、低能嘢。（有結婚計劃？）我會係一個想擁有自己家庭嘅人，視呢個係終極目標，以前仲會諗一定要有小朋友，但依家就會驚啲，因為覺得個責任好大，要自己有信心先可以有小朋友，所以都急唔嚟。」

問會閃婚？自認工作狂嘅Zeno強調現階段都係揀做嘢先︰「把握呢刻有嘅機會，唔想因為錯過一啲機會，而之後會後悔。（屋企人有催婚？）冇，既然佢哋都唔擔心我嘅工作，呢啲更唔使講，有就有、冇就冇，都係我自己恨拍拖。」