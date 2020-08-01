窗簾可擋煞？質料及設計要配合　

炎夏的陽光實在太猛烈，就算留守家中，只要身處的位置靠近窗戶，一樣可以被曬到㷫烚烚，這個時候，能夠遮擋陽光的窗簾，可謂大派用場。再者，香港的住宅單位總是建得密密麻麻，不想私生活大公開，在屋內的一舉一動被鄰居一覽無遺，同樣有必要安裝窗簾。

其實在風水角度，窗簾還具備擋煞之效，尤其是窗戶對正玻璃幕牆或霓虹光管，光線直射屋內時就會形成「光煞」，可使人情緒不穩，在這種情況下，一定要長期拉上窗簾。順帶一提，不同的窗簾質地及設計，具有不同的擋煞功效，大家不妨因應自己的需要作出選擇。

百葉簾 擋木煞

鋁質百葉簾的五行屬金，金剋木，所以這種窗簾能遮擋來自正東或東南等屬木方位的煞氣。假如住所對正枯樹，最好在窗前掛上白色、金色或銀色的百葉簾。

波浪簾 擋火煞

波浪型窗簾的五行屬水，水剋火，這種窗簾可剋住從南面而來的屬火煞氣。假如窗戶對正酒樓的煙囪、電線、電纜等，可選用黑色、灰色、藍色的波浪簾。

羅馬簾 擋水煞

向上拉的羅馬布簾屬土，土剋水，這種布簾可阻隔來自北方的屬水煞氣。假如窗戶對正直衝向住宅的河流或馬路，不妨掛上米色、黃色或啡色的羅馬簾。

紙窗簾 擋土煞

用紙或植物纖維製成的窗簾屬木，木剋土，這種窗簾可以剋住從東北及西南面而來的煞氣。但凡窗戶對正地盤或屋外有動土工程，可掛上青色或綠色的紙窗簾。

纖維簾 擋金煞

人造纖維製成的窗簾屬火，火剋金，能阻擋來自正西與西北面屬金的煞氣。如果窗戶對正鋼架或其他大廈的玻璃幕牆，可在窗前掛一幅紅色、橙色或紫色的人造纖維窗簾。