事務所爆成員私生活淫亂　Yellow Bee成員發文反駁

韓國女團Yellow Bee於2017年以歌曲《Hiccup》出道，至今曾推出3張單曲，但未能獲得關注，所屬的事務所Addiction Entertainment近日透過官方社交網發文宣布組合解散，並將解散原因歸咎於成員：「2017年出道的Yellow Bee在準備第三張數位專輯《DVD》的時候經歷了全員替換，雖然我們也想讓她們繼續活動，但因為成員B某的私生活淫亂，加上我們和成員有意見分歧，公司在進行內部會議後決定解散組合。」

成員Anny昨晚發文反駁，指成員曾遭公司職員性騷擾及侵犯：「私生活淫亂的說法並不是事實，而是公司故意誇大，私生活淫亂的並是不成員，而是事務所，公司相關人士和經理人曾有過性騷擾和侵犯成員的行為，有工作人員曾試圖拉一名成員進練習室裏發生性關係，又摸成員的大腿，前經理人亦經常說『我會畀你生BB，我哋去汽車旅館啦』、「BB爸爸就你自己搵啦』等令人難以啟齒的說話。」

Anny又大爆事務所曾在凌晨叫她們去陪投資者飲酒，令她們大受打擊：「雖然我們因為想做歌手而忍受了，但當時真的受了很大打擊，到現在還留下了心理陰影，我們一直都沒有收入，也沒有得到合理的對待，所以才決定放棄，並不是因為成員的私生活淫亂而解散。」