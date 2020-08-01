月餅早鳥優惠懶人包：酒店篇

今年的中秋佳期要到10月1日，但各大品牌及酒店早已磨拳擦掌，紛紛推出早鳥優惠，部分更是按購買數目來調節折扣。今日率先向大家介紹各大酒店的早鳥優惠，無論是想自私食，又或大量入貨用來送禮都合適。

愈早買愈平

香港麗思卡爾頓酒店今年的中秋迷你奶黃月餅禮盒，由薩凡納藝術設計大學的學生以現代藝術手法表現嫦娥的神話故事，分外有藝術色彩。由現時至9月15日，在指定的日子有不同折扣的早鳥優惠，最低約85折，愈早預訂價格愈抵。

網上限時優惠

香港半島酒店的半島精品店由現時起，為指定的映月五重奏、圓月大合奏和圓月交響樂3款組合，推出網上早鳥優惠，客人只要買指定的數目，就可以享有8%起的折扣優惠，如要用來送禮，感覺更抵。

買指定金額免費送貨

帝港酒店集團旗下的旺角帝京酒店今年推出6款月餅，包括傳統雙黃蓮蓉、迷你陳皮豆沙、雙黃白蓮蓉、迷你低糖松子白蓮蓉、迷你奶黃月餅及七星伴月禮盒，由現時至9月17日，各款月餅有約7折早鳥優惠，於9月18日至27日期間預訂，則有約76折優惠。選購滿HK$3,000或以上，可享免費送貨服務至單一地址。

古色古香蒸籠禮盒

佐敦逸東酒店逸東軒今年推出了迷你「奶皇迎月」禮盒和迷你「金黃明月」禮盒，特別在選用中式竹蒸籠作禮盒設計，古色古香，由現時至8月31日，按不同的日子有早鳥折扣優惠，8月份訂購有75折。

好意頭討長輩歡心

如心酒店集團今年推出3款月餅，包括雙黃純白蓮蓉、迷你蛋黃奶黃及迷你陳皮豆沙月餅，月餅還印上意頭十足的字眼，叫人未討長輩歡心；由現時至9月13日，只要於旗下餐廳或網上商店購買，可享低至74折的早鳥優惠。

買得多平得多

尖東海景嘉福洲際酒店今年除了雙黃白蓮蓉月餅、威士忌朱古力月餅，同樣新推出迷你流心奶黃月餅，由現時至8月31日前訂購，按數量有早鳥優惠，如買1至9盒有75折，10盒以上有7折，50盒以上有65折。吃過月餅後，剩下的禮盒還有用處，只要將禮盒頂部的如意結掛在勾上，就可變成飾品，又或於盒內放蠟燭當燈籠，吃得又玩得。

大手入貨低至58折

信和酒店集團旗下的中菜廳粵，推出雙黃白蓮容的經典系列和包含斑蘭蛋黃、奶黃和薑汁蓮蓉蛋黃的馥郁系列月餅，按購買的盒數再調節折扣，如買1至15盒有75折、16至30盒有7折、31至50盒有65折，51盒以上有58折。

指定信用卡85折

尖沙咀金域假日酒店除了傳統的月餅，今年還推出全新的「迷你奶皇流沙月餅」，由現時至9月1日前預訂雙黃白蓮蓉或「迷你奶皇流沙月餅」，可享約7折優惠。