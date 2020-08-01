藝人戴口罩照跑步！港姐黃婉恩：10分鐘後習慣

香港第三波疫情嚴峻，已經連續十日確診超過100宗，好多人都留家抗疫，減少外出，但都仍然有幾位藝人戴住口罩都要去跑步Keep fit，咁又係嘅，好多人都話做開運動突然間唔做會周身唔舒服，不過戴住口罩做諗起都辛苦，有人就笑言當練肺活量，但佢哋仍然能夠跑足全程，真係少啲毅力同堅持都唔得呀！

藝人范文雅穿上一身性感運動裝喺維港旁跑步，佢留言話：「去跑步也要記得戴口罩哦，香港的夜景很美，可是美麗的城市啊，為甚麼我一直沒有歸屬感呢」

而今屆入圍港姐的黃婉恩，都跑步Keep fit保持最佳狀態去參選，疫情期間，有健康嘅生活習慣是非常重要，雖然所有室內運動場所都暫時關閉，但唔好忘記係屋企都可以做運動，我琴（尋）晚決定趁人少嘅時候出外跑步，雖然戴住口罩跑步好困難，但係為咗保護自己同身邊嘅人，戴口罩是必要的，不過請相信我！開始10分鐘之後就會慢慢習慣，如果我可以，你哋都一定可以，大家一同加油。」

而一向跑開步的黃浩然就選了黃昏時段跑步，他說：「與大家一起並肩抗疫，黃昏跑5k #戶外運動也要戴口罩。」