英國名導演阿倫柏加離世　麥當娜哀悼：好難過！

英國老牌導演阿倫柏加（Alan Parker）昨日因長期病患於倫敦離世，享年76歲。震驚國際影壇！

他的代表作眾多包括《迷牆》（The Wall）、《我要高飛》（Fame）、《貝隆夫人》（Evita）、《午夜快車》（Midnight Express）以及《烈血暴潮》（Mississippi Burning）等，遺作為2003年的《鐵案懸謎》（The Life of David Gale），之後宣布退休。他最擅長將音樂劇拍成電影，其中《貝》音樂劇大師安德魯萊韋伯（Andrew Loyd Webber）於社交網站留言力讚阿倫是其中一位真正明白點將音樂劇拍成電影的導演。而曾與阿倫在《貝》合作過並勇奪金球影后的樂壇女王麥當娜（Madonna）都有留言哀悼，娜姐貼二人片場合照並留言說：「聽到阿倫柏加離世的消息後我感到好難過。其中一個我合作過的最偉大導演，我們在《貝隆夫人》。他教導我很多，相信我，將我推動到極限並且製作一部驚人的電影！多謝你！ 📽♥️ 」