口罩妝良伴多色眼影盤　心美帶頭演繹　　

戴口罩後，外露的部位只剩下一雙眼，不如化番個精靈眼妝，為沉悶的抗疫生活增添色彩！（互聯網）

連月來的口罩Look，局限了妝容的可塑性，唯一能讓女生花心機的，一定是眼妝！要為明眸添上一抹耀眼色彩，不一定要緊守大路的大地色，一些能加深眼神輪廓的金銅、炭黑、酒紅、牛仔藍，甚至大膽破格的鮮紅、亮橙、芥末、豆沙紅或煙熏綠色，都是展現個人風格之選。今回特別帶來多個彩妝品牌的多色眼影新品，讓大家從中搵到眼妝靈感！

高訂風格眼妝

提起經典眼影組合，就自然想起Dior的五色眼影。今回換上高級訂製面貌，備有6種全新妝效：啞致、緞光、珠光、金屬、閃爍及光影，以及14款由品牌創意總監Peter Philips創作的色彩組合，全都易襯易配搭。尤其是經由木村心美演繹的#689 Mitzah色號，更是美得令人心動。

幼滑閃爍4色

如果你一向鍾情日式妝容風格，Lunasol全新推出的魅光幻彩四色眼影組應該合你心水。皆因貫徹了品牌眼影一貫優點，粉質細滑而閃爍，加上乳霜般的奶滑觸感，即使多色層疊使用，亦可展現如底層滲透出來、與肌膚高度融合的瑰麗色澤，最啱愛以層次眼妝示人的女生。

彩紅夢幻戲法

POLA最新推出的彩紅夢幻多色眼影，未打開前就如一般眼影，打開後卻充滿驚喜。皆因一盒就包括了肌膚色調及大理石紋圖層色調，設計相當漂亮，而且質感和厚薄度恰到好處，能輕易修飾眼簾輪廓及立體感，更可透過當中的美容成分滋潤眼部肌膚。

江戶美人色彩

高顏值眼影組合往往是女生的心頭好，RMK今回以著名浮世繪大師喜多川歌麿所繪畫的美人畫作靈感的四色眼影盤，就像極一個藝術品。細膩而帶有滋潤感的粉質能夠呈現微光澤的妝效。除單色使用，也可任意組合4色，打造濃淡皆宜的眼妝。