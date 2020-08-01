美食婷：時令青口係比國名物

美食婷我上星期日趁住Day Off，同Honey去咗比利時餐廳狂擦青口，點解係比利時餐廳？因為7月21日係比利時國慶，不少主打比國菜嘅餐廳都有優惠（基本上依家大部分餐廳食肆都有折扣優惠），於是乎乘機品嘗當地名物嘅「青口薯條」喇！

雖然話係比利時名菜，但神奇在當地本身原來係無青口出產個喎。比利時人煮青口，可以話非常簡單，就係用牛油加白酒，放啲乾葱同番荽調味，有時仲會加啲忌廉成Moules à la crème，有人會用麵包蘸埋啲汁醬嚟食，講到正宗食法，當地人就鍾意同薯條一齊食，即Moules Frites。

青口由於生長喺水入面，唔似得蜆蛤咁鍾意捐沙窿，烹調之前要浸水吐沙，只需要將每隻青口用牙刷刷洗乾淨即可落鑊。一般家庭煮青口，離不開蒜蓉炒或牛油白酒煮兩種方法，要視乎青口嘅新鮮度。

新鮮或真空包裝嘅青口或藍青口，中式煮法多數係乾葱蒜蓉炒，開口即撈起，肥啫啫脹卜卜爆汁又鮮甜；至於急凍或冰鮮嘅青口或藍青口，始終經過冷藏，水分會稍為流失，總覺得唔夠鮮味，西式有醬汁嘅煮法最適合，即用牛油起鑊，爆香乾葱及洋葱，下青口略炒，再落白酒（乾身白酒或Cider，煮起來會帶酸甜味，剛好平衡青口的鮮甜味），下鹽及黑椒調味，汁滾起，青口開口便可按喜好下忌廉拌勻，即成Moules Marinière；可以伴法包或薯條，當地人仲會搭配冰凍麥啤添。

食用時，記得、記得、記得（好重要，所以要講3次）將每隻嗰執「毛」，唔係，其實唔係毛，係青口嘅足絲，係由青口自己分泌出嚟用以抓住堅硬物，嗰執絲超硬又韌似綱線，千祈咪食，有說最好喺烹調前拔走（如果夠力嘅話，拔時記得向下，向上會將青口肉劏開，烹調時就會流失水分及肉汁），為咗唔嘥時間同氣力同執毛「玩遊戲，自家食用嘅話多數會煮好後叫家人食用時自己拔掉，一拉就甩，更加方便容易。

此外，大家或者會問，有時見到啲青口肉係橙色，有時又會係白色，究竟有咩分別？答案係公乸之。橙色係乸、白色係公，味道與肉質基本上沒有分別，不過，有啲人主觀認為橙色肉厚一啲，肥嫩一啲，偏好挑橙肉嘅青口來吃。