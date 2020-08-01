台灣隔離14日溝女解悶？姜濤出關被爆趕住食女

藝人姜濤被讀者爆料指他往台灣隔離14天後，一出關不是開工拍劇而是第一時間溝女，轟他正一是「拍劇為藉口，食女才是真」！更附上姜濤追蹤一名叫「Queena Linn」的社交網的截圖，而Queena的頭像相是位妙齡少女，而她的相簿中有大量不同的造型照，且她似乎愛染髮，一時紅頭，一時又銀色頭髮，造型百變。不過被踢爆「溝女」事件後，姜濤已取消對Queena的關注。

經理人代否認

姜濤經理人花姐回應東網時表示：「咁好笑，佢一定做唔到，助手24小時陪住佢，尋晚先同劇組監製打邊爐。（依家話食女喎！）要了解吓，我覺得唔會，佢平時一見女仔就怕醜。（姜濤鍾意咩類型女仔？）可愛型。」更指姜濤將於本月中才開工，期間要試造型及接受動作訓練，亦需要與演員們進行圍讀劇本，還要為新歌錄音，非常忙碌，故應無暇溝女。

姜濤誤會對方係自己粉絲

姜濤接受東網訪問回應事件時表示：「尋晚做完嘢台灣工作人員叫我哋去飲嘢，我坐埋一邊，冇耐有個女仔行埋嚟，我開頭以為佢係我Fans，仲好開心台灣都有粉絲，點知傾咗幾句先知佢唔係，佢當時叫我Follow佢社交網，喺現場唔好意思推就Follow咗，事後覺得唔識人就Unfollow番，坐多一陣就返咗酒店。」