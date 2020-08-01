LEGO ART系列登場　《星戰》、《鐵甲奇俠》任你砌

近期留在家的時間大增，砌積木可算係打發時間的好幫手。LEGO即日起推出全新LEGO Art系列，簡單講將立體的LEGO平面化，出動多塊16×16格的厚身底板，並利用圓點顆粒組成馬賽克畫，完成後就如一幅海報。系列共有四款產品，包括 Andy Warhol 經典作瑪麗蓮夢露（31197）、The Beatles（31198）、Marvel 電影《鐵甲奇俠》（31199）以及《星球大戰》The Sith（31200）。系列的其中一個賣點是同一盒LEGO可拼出多於一款圖案，例如可拼出四個配色不同的瑪麗蓮夢露、四位Beatles成員，《鐵甲奇俠》可拼出Iron Man Mark III、Mark LXXXV或Hulkbuster三個造型，購買三盒則可拼成 Iron Man 舉起右手的大圖像。而《星球大戰》則可拼出Darth Vader、Darth Maul或Kylo Ren三種人物，集齊 3 盒後更可組成 Darth Vader 長形掛畫，比起貼海報更有特色。值得一提的是，今次 LEGO Art更為玩家挑選了不同背景音樂（透過智能電話掃描QR Code來收聽），聽着相應的音樂來砌肯定更有Feel！每款售$119.99美元。