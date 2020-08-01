注入東京奧運熱情　三間跑鞋Tokyo Pack

原定今年7月24日開幕舉行的東京奧運因受疫情影響，無奈順延至下年7月23日，四年一度體壇大事改期的確會影響全球精英運動員的訓練進度，同時亦打亂原定親臨東京現場觀看奧運賽事的運動迷大失預算，但既然不幸事情都已經發生，大家唯一可以做就是盡量調整個人心態看待事情，例如「提早」入手與東京奧運相關的單品，讓自己可以繼續保持迎接東京奧運來臨的興奮心情及延續個人對運動的熱誠與激情。

著名運動品牌adidas是次特別為迎接東京奧運所推出的Tokyo Pack，其設計概念正是要激發及幫助運動員為未來的賽事作好充足準備，系列推出了包括：4D RUN 1.0、ULTRABOOST 20、ADIZERO ADIOS 5、ADIZERO BOSTON 9及SUPERNOVA共5款擁有出色性能的跑鞋。配色方面全部以螢光紅色作主調，輔以白色中底、黑色三間及金屬質感細節點綴，將東京一直以來的活力形象注入各款跑鞋之中，讓跑手從日常訓練到正式比賽的心理及身理一樣達到最佳狀態。