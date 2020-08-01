離地150米！酒店房玩高空Glamping

為避疫要長時間留在家中，對小朋友嚟講又確係好慘，有乜地方比較安全，又可以畀小朋友放放電呢？名古屋Prince Hotel Sky Tower即日起至9月30日推出「客房內Glamping體驗Plan」，1日1房限定。此Plan是和位於酒店的戶外用品店A&F Country合作，由它們提供設備及用品，包括帳篷、椅子、睡袋、吊床等，讓人在室內體驗露營樂趣。是次住宿Plan使用酒店最大的客房Premium Corner Room，大約有80平方米，最大賣點是房間離地150米，日間可以眺望遠山，晚上又可看到名古屋夜景，在如此高度露營，係咪意想不到呢！住客亦可另外點選酒店的露營Menu，包括提供伊比利亞豚肉、愛知豚肉、厚切煙肉3種豬肉，及蒜香檸檬風味雞肉等，並特別使用露營的餐具盛載，很有風味。房價包括早餐及酒店內店舖Global Gate的1,000日圓購物券，另有A&F Country 9折券，三人入住每人每晚13,398日圓起。

名古屋Prince Hotel Sky Tower

地址：愛知縣名古屋市中村區平池町4-60-12

房租： 三人入住每人每晚13,398日圓起